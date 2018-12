Vida Urbana Quase 30 mil brinquedos falsificados são apreendidos em Goiânia Polícia estima que o valor dos produtos apreendidos ultrapasse a quantia de R$ 400 mil

Às vésperas do Natal a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor do Estado de Goiás (Decon) apreendeu, na quarta-feira (19), quase trinta mil brinquedos falsificados em uma loja no setor Campinas, em Goiânia. A polícia estima que o valor dos produtos apreendidos ultrapasse a quantia de R$ 400 mil. Segundo as informações da Polícia Civil (PC), ...