Cidades Quase 20% das mortes violentas em Goiânia ocorreram em ação policial Dos 575 óbitos registrados na capital no ano de 2017, 108 estão relacionados a abordagens das forças de segurança

Em 2017, 575 pessoas perderam a vida em Goiânia em ações violentas. Destas, 108 foram registradas em intervenções policiais, o equivalente a 18,2% do total. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (9). O número mortes violentas coloca Goiânia na 13ª posição no ranking das capitais com maior índice de crimes contra a vi...