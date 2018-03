Quase 11 toneladas de produtos são apreendidas em operação contra carne clandestina, em Goiânia

Quase 11 toneladas de produtos impróprios para consumo foram apreendidas na operação “Goiás contra a carne clandestina”, realizada em conjunto por vários órgãos na capital. De acordo com o Ministério Público de Goiás (MP-GO), que, junto às demais instituições, apresentou o resultado da ação, nesta segunda-feira (12), 149 estabelecimentos foram fiscalizados entre os dias 5 e 9 de março.

Na força-tarefa, quatro açougues foram interditados e 10.826 quilos de itens sem condições de consumo foram apreendidos. O proprietário de um supermercado localizado no Parque Industrial João Braz, na Região Oeste de Goiânia, foi preso por crime contra as relações de consumo. O homem pagou fiança e foi liberado. No estabelecimento, foi constatada a adulteração do prazo de validade dos produtos.

Dos comércios visitados, 99 tinham irregularidades como más condições de higiene, acondicionamento impróprio dos produtos, falta de selos de inspeção ou indicação de origem e produtos fora do prazo de validade, conforme informou o MP-GO. Estes estabelecimentos foram notificados pelo Procon.

Segundo o MP-GO, o descarte dos itens apreendidos por feito, com o apoio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), no aterro sanitário da capital.

A operação foi a primeira a ser realizada na capital dentro do Programa Goiás contra a Carne Clandestina e contou com 34 fiscais de cinco órgãos, sendo eles a Agrodefesa, a Vigilância Sanitária Municipal, a Superintendência Estadual de Vigilância Sanitária (Suvisa), o Procon Goiás e o Procon Goiânia. A ação teve o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana.