Quarta-feira de chuva forte com raios e trovões em todo o Estado

A quarta-feira (28) começou com céu nublado e chuva em Goiânia e assim deve permanecer durante todo o dia, inclusive com descargas elétricas e trovões. A previsão é do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia de Goiás.

As demais regiões do Estado também estão encobertas por nebulosidade variável, com possíveis pancadas de chuvas isoladas e localmente fortes, além de trovoadas e raios.

As temperaturas mais altas serão registradas nas regiões Norte (30ºC) e Sul ( 32ºC). Em Goiânia a máxima também deverá ser de 32ºC. As mínimas irão variar entre 19ºC, caso de Goiânia e Sudoeste do Estado. Na Região Central, a mínima será de 20ºC e no Norte e Leste do Estado, 21ºC.

As chuvas que têm caído nos últimos dias em Goiás elevaram a umidade do ar em todo o Estado, sendo que na Região Central ela atingiu a máxima: 100%. Em Goiânia ela está em 93%; Sul, 90%; Sudoeste, 89%; Leste, 88% e a mais baixa no Norte, 78%.