Vida Urbana Quantidade apreendida de cocaína é quase o dobro de 2017 Número é recorde e supera o apurado em 2017 pela Polícia Federal

Dados do sistema de inquéritos da Polícia Federal mostram que a corporação bateu recorde histórico de apreensão de cocaína em 2018. Com 78,5 toneladas apreendidas, a Polícia Federal quase duplicou o antigo recorde, de 2017, quando foram arrestadas cerca de 48 toneladas da droga durante ações da corporação. Se comparada com toda a série histórica, a marca atingid...