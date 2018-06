Cidades Quando o sonho vira drama Mesmo após política de tolerância zero contra ilegais, goianos se arriscam para viver nos EUA, onde o sábado foi marcado por protestos

“Não arrisquem suas vidas e as dos seus filhos tentando entrar nos Estados Unidos (EUA). Se não têm condição de entrar legalmente, não venham. Construam suas vida em seu país natal”. O duro recado do vice-presidente norte-americano, Mike Pence, durante visita ao Brasil esta semana, mostra o quanto o país de Donald Trump está disposto a endurecer com os imigrantes ileg...