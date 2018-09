Cidades “Quando falta afeto, falta tudo”

Desde aquele encontro Gilberto nunca mais conseguiu encarar a mãe biológica. “Meu psicológico não está preparado. Tenho dificuldade em receber e manifestar afeto por tudo o que passei. Tenho trauma de infância. As pessoas não têm noção do que é viver num orfanato. Quando falta afeto, falta tudo”. Mas conversou muito com ela por aplicativo de mensagens para obter informações...