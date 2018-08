Cidades Quadrilha usava mulher como isca para atrair caminhoneiros; prejuízo pode chegar a R$ 40 milhões Investigações apontaram que grupo além de roubar as cargas e os caminhões; adulteração os veículos que depois eram usados e ou revendidos

Uma mulher com bela aparência pedindo carona às margens das rodovias goianas, principalmente, as que passam pela região Norte do Estado, era a isca utilizada por uma quadrilha de roubo de cargas e caminhões. O grupo é alvo de uma operação, nesta quinta-feira (30), em Goiás, Pará, Mato Grosso, São Paulo e Rondônia. As investigações apontaram que os veículos roubados eram adulterados ...