Cidades Polícia persegue quadrilha de roubo a bancos em Goiás Segundo informações preliminares do Comando de Operações de Divisas, o gerente do Banco do Brasil da cidade e a sua família foram feitos reféns

Uma quadrilha suspeita de roubo a bancos é perseguida, na manhã desta quinta-feira (7), em Campos Belos de Goiás, na região Nordeste do Estado. Segundo informações preliminares do Comando de Operações de Divisas (COD), o gerente do Banco do Brasil da cidade e a sua família foram feitos reféns. Pelo menos dois criminosos já morreram. Ainda de acordo com a polícia, uma eq...