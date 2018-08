Cidades Quadrilha suspeita de fraudes bancárias é alvo de operação da PF em Goiás e Minas Gerais Policiais cumprem 4 mandados de busca e apreensão em Itumbiara (GO) e Belo Horizonte (MG)

Uma quadrilha suspeita de fraudes bancárias é alvo de uma operação da Polícia Federal, nesta quarta-feira (8), no Estado e Minas Gerais. Segundo a polícia, o golpe era aplicado contra a Caixa Econômica Federal (CEF) em Goiás. Cerca de 30 policiais federais cumprem 4 mandados de busca e apreensão em Itumbiara (GO) e Belo Horizonte (MG). As investigações apontaram a part...