Cidades Quadrilha matava para expandir negócios em Goiânia Homicídios cometidos por célula do Comando Vermelho visavam a abertura de espaço para ampliar atuação de grupo criminoso comandado de dentro de presídio

A apresentação do balanço da operação Thanatos, que resultou em 18 prisões temporárias, uma preventiva, 24 mandados de busca e apreensão, na última quarta-feira, também esclareceu a principal motivação dos homicídios praticados pelo grupo criminoso. De acordo com a Polícia Civil, a maioria das mortes tinha como objetivo abrir espaço para o aumento da área de atuação do C...