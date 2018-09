Cidades Quadrilha especializada em roubo de cargas é desarticulada em Anápolis Com o grupo a Polícia encontrou um caminhão de carga, carros e celulares roubados. Além de armas e várias porções de drogas.

Uma quadrilha de roubo de cargas foi presa na noite da última segunda-feira (3), em Anápolis, na região Central do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o grupo estava sendo monitorado após denúncias de roubo de um caminhão carregado com MDF, no sábado(1). Segundo a PM, o primeiro membro da quadrilha a ser preso foi localizado em um posto de gasolina na BR-...