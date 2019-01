Vida Urbana Quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicos é presa em Goiás Detenções aconteceram em Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Senador Canedo, São Luís de Montes Belos e Trindade

Uma quadrilha, formada por 12 pessoas, foi apresentada, nesta terça-feira (22), como suspeita de explodir caixas eletrônicos no interior do Estado, nas cidades de Morrinhos, Goianésia e Nova Crixás. A prisão é resultado da Operação Integração l, realizada na segunda-feira (21), pela Polícia Civil (PC), nos municípios de Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Senador C...