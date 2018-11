Cidades Quadrilha é presa suspeita de roubos de casas e veículos em Goiânia Grupo já tem passagens por roubo, homicídio e tráfico de drogas

Cinco pessoas foram presas na tarde de sexta-feira (9), no Jardim das Rosas, em Goiânia, suspeitas de envolvimento em roubos de casas e veículos. De acordo com a Polícia Militar, eles já tem passagem por vários crimes, como roubo, homicídio e tráfico de drogas. Na casa do grupo, os agentes encontraram dois carros roubados, celulares, um revólver de calibre com nu...