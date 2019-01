Vida Urbana Provas de concurso da Alego mobilizam mais de 38 mil candidatos em Goiânia Serão preenchidas 80 vagas em níveis médio, técnico e superior

Mais de 38 mil candidatos realizaram, na tarde deste domingo (20), as provas do concurso para a ocupação de vagas na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Na região da Praça Universitária, no setor Leste Universitário, em Goiânia, principal reduto de locais de prova do processo seletivo, foi registrado congestionamento de veículos. São oferecidos no certame ...