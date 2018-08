Cidades Prova do concurso para delegado da Polícia Civil será realizada neste domingo em Goiânia Quase 22 mil candidatos se inscreveram na seleção; No total, são oferecidas 100 vagas

Será realizada, neste domingo (12), a prova objetiva do concurso público para cargo de delegado da Polícia Civil para preencher as 100 vagas disponibilizadas. No total, a seleção conta com 21,8 mil candidatos inscritos. A previsão é que os aprovados ingressem na corporação no próximo ano. As provas serão aplicadas em Goiânia. Os locais das avaliações estão disponívei...