Vida Urbana Propriedade de João de Deus em distrito de Anápolis é arrombada e vandalizada O morador chegou à fazenda e viu que a porta dos fundos tinha sinais de arrombamento

Uma fazenda do médium João de Deus foi arrombada e revirada, na última quarta-feira (26), em Souzânia, um distrito de Anápolis. O boletim de ocorrência só foi registrado na quinta-feira (27), pelo caseiro da propriedade. De acordo com informações do G1, o morador chegou à fazenda e viu que a porta dos fundos tinha sinais de arrombamento e que alguns móveis estava...