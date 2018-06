Cidades Propostas visam fortalecer bairros históricos decadentes Prefeitura reúne propostas com incentivo fiscal e benefícios a moradores e comerciantes que querem se estabelecer nos locais mais antigos da capital

O decréscimo populacional que vive hoje a região central de Goiânia, com diminuição até mesmo da atividade comercial, ligou o alerta do poder público para buscar alternativas que proponham fortalecer a ocupação dos bairros mais antigos da capital. A primeira iniciativa vai ser a Lei Cara Limpa, com o objetivo de regulamentar o uso das fachadas comerciais no Centro e em ...