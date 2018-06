Cidades Promotor pede relaxamento das prisões de detentos provisórios da Central de Triagem, em Aparecida De acordo com o documento, inspeção realizada no dia 26 apontou que havia 679 presos no local, quando a Justiça havia limitado o número a 330

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) quer que a Justiça determine o relaxamento das prisões dos presos provisórios que estejam encarcerados na Central Regional de Triagem, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, há mais de 120 dias. A solicitação, pelo promotor de Justiça Marcelo Celestino, foi expedida na última terça-feira (26) e leva em conta fatores c...