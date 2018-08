Cidades Promotor dá voz de prisão dentro do fórum de Pires do Rio por injúria racial Acusado de um processo penal, homem chamou testemunha de ‘neguinho folgado’

O promotor de Justiça Tommaso Leonardi deu voz de prisão em flagrante, nesta terça-feira (7), a Celson Alves da Silva por injúria racial, cometida na sala e Secretaria do Fórum de Pires do Rio, cidade no Sul de Goiás a 145 quilômetros de Goiânia. Segundo as informações da assessoria de imprensa do Ministério Público de Goiás (MP-GO), conhecido de um acusado em pro...