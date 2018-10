Cidades Promoções da Polícia Civil saem da folha de pagamento Cargos e salários de servidores que foram promovidos voltaram ao patamar anterior. Secretaria alega erro no sistema

Os 78 delegados, agentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) promovidos neste mês tiveram o aumento salarial suspenso no sistema em que é lançada a folha de pagamento dos servidores. A alteração causou revolta em entidades que representam as categorias, que chamaram o episódio de uma espécie de “despromoção”. As secretarias de Segurança Pú...