Cidades Projetos devem custar até R$ 208 mil para Prefeitura

De acordo com o processo licitatório divulgado nesta semana, do tipo tomada de preços, a estimativa de valor a ser pago para a empresa que realizará os projetos para obtenção de licenciamento ambiental dos quatro cemitérios públicos de Goiânia é de R$ 208.434,83, com um prazo de execução de oito meses. Apenas para a realização do diagnóstico dos equipamentos o custo deve se...