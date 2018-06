Cidades Projeto que visa revitalizar Rua do Lazer, em Pirenópolis é aprovado pelo Iphan As principais ações do projeto visam promover o nivelamento da via, ampliar a passarela e padronizar a cobertura, além de ampliar sua acessibilidade

O Projeto de Requalificação da Rua do Lazer de Pirenópolis, região Leste do Estado, que visa ampliação, nivelamento e padronização da via está aprovado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional (Iphan) e agora depende de autorização municipal para ser executado. A Secretaria de Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima) participou do processo de negociação com o...