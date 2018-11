Cidades Projeto goiano visa inserir ciência robótica nas escolas municipais da capital A ideia é fomentar o conteúdo de Ciência nas escolas municipais, expondo as mais variadas vertentes da matéria

O Núcleo de Robótica Pequi Mecânico, da Universidade Federal de Goiás (UFG), ministrou, nesta quarta-feira (20), um Workshop de Robótica para os alunos da Escola Municipal Izabel Espiridião Jorge, no Setor Alto da Glória I. A realização do workshop é uma das atividades que compõe o Projeto Ciência Itinerante, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, C...