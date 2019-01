Vida Urbana Projeto do Sesc realiza exame papanicolau gratuitamente em Aparecida de Goiânia Atendimento para coleta do material citológico será mediante agendamento. Saiba como

A equipe do projeto Sesc Saúde Mulher começa a atender a partir de segunda-feira (28), no Senac de Aparecida de Goiânia - Jardim da Luz, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com o objetivo de atender cerca de 30 mulheres por dia para realização do exame papanicolau, primordial para a prevenção do câncer de colo de útero. O atendimento para coleta do material c...