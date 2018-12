Cidades Projeto de mudança em IPTU em Goiânia é retirado, mas já tem outro Administração municipal recuou de proposta aprovada em primeira votação que impedia cobrança da planta cheia, mas vereadores têm substituto

No mesmo dia em que o projeto de lei que altera a regra de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em relação aos limitadores de aumento foi aprovado em primeira votação beneficiando os proprietários, a Prefeitura de Goiânia pediu a sua retirada. A proposta era de autoria do próprio Paço Municipal e que concedia aos imóveis de valor venal de até R$ 500 m...