Cidades Projeto de lei sobre proteção de dados pessoais é aprovado no Senado A regulamentação vale para o poder público e para a iniciativa privada; texto vai à sanção presidencial

O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 10, em votação simbólica, um projeto de lei com regras para o tratamento e a proteção de dados pessoais no País. A regulamentação vale para o poder público e para a iniciativa privada. O texto vai à sanção presidencial. O projeto cria um marco legal para a proteção de dados pessoais sensíveis na internet. O relator, ...