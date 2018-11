Cidades Projeto de escola rural no Tocantins ganha prêmio de melhor edifício do mundo Os edifícios são rigorosos em termos de engenharia e planejamento e completamente racional em questão de estrutura e material

Na última terça-feira, 20, uma escola rural brasileira foi considerada o melhor edifício do mundo, ganhando o prêmio internacional Royal Institute of British Architects (RIBA) de 2018. O edifício é um complexo escolar chamado “Aldeia das crianças”, da fazenda Canuaña no Formoso do Araguaia, em Tocantins. Em fevereiro deste ano, o projeto também recebeu o...