Cidades Projeto de alteração do Código Tributário de Goiânia ainda sofre resistência Proposta enviada à Câmara para mudar regras de arrecadação em Goiânia revê alíquotas de imóveis e altera cobrança de IPTU para condomínios. Vereadores questionam

O projeto substitutivo, com a alteração nas alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU-ITU), chegou à Câmara Municipal de Goiânia na semana passada, mas ainda continua gerando polêmica e resistência por parte de alguns vereadores. Apesar de as mudanças em relação à proposta original terem, basicamente, reduzido as alíquotas para os imóveis de maior valor ...