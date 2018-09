Cidades Programa transfere 204 venezuelanos para Manaus e Cuiabá A maior parte, 180, foi para a capital do Amazonas, e 24 desembarcaram na capital mato-grossense

Mais de 204 venezuelanos foram transferidos hoje (4) de Boa Vista (RR) para Manaus (AM) e Cuiabá (MT). A maior parte, 180, foi para a capital do Amazonas, e 24 desembarcaram na capital mato-grossense. A transferência dos imigrantes faz parte da sétima etapa do programa federal de interiorização dos venezuelanos que ingressaram no Brasil pelo estado de Roraima fugindo d...