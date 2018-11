Cidades Programa Mais Médicos não será suspenso, afirma Bolsonaro Cubanos poderão ser substituídos por brasileiros e estrangeiros; ao todo, são 8,5 mil vagas

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse hoje (14) que manterá o programa Mais Médicos e vai substituir os cerca de 8.500 profissionais cubanos por brasileiros ou estrangeiros. Ele afirmou que os cubanos que quiserem atuar no país devem revalidar os diplomas. A afirmação ocorre no momento em que Cuba informou que vai se desligar do programa por não aceitar a...