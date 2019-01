Vida Urbana Programa Mais Médicos ainda tem vagas Ministério lançou novo edital para seleção de profissionais para ocupar postos que ainda estão em aberto. Em Goiás, 16 não foram preenchidos mesmo com prorrogação

Dezesseis vagas do programa Mais Médicos ainda não foram preenchidas em Goiás. Levantamento do Ministério da Saúde (MS) mostra que, mesmo com a extensão do prazo, ainda não foi possível concluir a seleção. O MS ainda informou que novo cronograma foi lançado para que estas vagas sejam ocupadas. Desta vez, estrangeiros com formação em Medicina e com o diploma revalidado no P...