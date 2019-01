Vida Urbana Programa faz prevenção à violência contra a mulher Iniciativa da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, em parceria com o TJ-GO, acompanha o cumprimento de medidas protetivas

Na semana passada, uma dona de casa da região Leste de Goiânia, sob medida protetiva em decorrência de violência doméstica, foi impedida de voltar a ser agredida pelo ex-companheiro por causa da movimentação da patrulha do Programa Mulher Mais Segura. Executado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) desde o dia 3 de dezembro de 2018 em parceria com o Tribunal de Justiça do E...