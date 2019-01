Vida Urbana Professores rejeitam greve em Goiás Servidores pedem que dinheiro destinado à pasta fique sob responsabilidade direta da Seduce e que seja feita a soma da verba disponível atualmente para pagar salário

Os profissionais da educação pública estadual deliberaram, em assembleia da categoria na tarde desta segunda-feira (28), contra a greve depois que o governador Ronaldo Caiado (DEM) acatou as duas exigências do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego). O primeiro pedido é que todo dinheiro destinado à Educação, que é 25% do orçamento, já fique à disp...