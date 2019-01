Vida Urbana Professores protestam contra atraso de salários na Praça Cívica Manifestantes se concentram em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Com cartazes e carro de som, eles reivindicam o pagamento referente ao mês de dezembro

Atualizado às 16h37 Integrantes do Movimento de Professores de Goiás (MPG) realizam, na tarde desta quinta-feira (17), uma manifestação em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. O grupo, que afirma agir de forma independente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), protesta em razão do não pagame...