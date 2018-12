Vida Urbana Professores do Itego reivindicam pagamento de salários atrasados em Goiânia Escola está paralisada, o que afeta cerca de 5 mil alunos

Atualizada às 10h02 Um grupo de professores do Instituto Tecnológico em Artes Basileu França (Itego) realizam, na manhã desta terça-feira (18), uma manifestação na porta da Secretaria da Fazenda do Governo de Goiás, no setor Nova Vila, em Goiânia, para reivindicar o pagamento dos salários, que estão há dois meses atrasados, além da primeira parcela do 13° salári...