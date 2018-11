Cidades Professores do Basileu França, em Goiânia, dizem ter sido demitidos por fazer greve Organização social gestora da unidade alega que medida foi tomada apenas para garantir a continuidade do ano letivo. Profissionais haviam paralisado trabalhos por atrasos em salários

Quatro professores do Instituto Tecnológico de Goiás (Itego) em Artes Basileu França anunciaram ter sido demitidos da unidade nesta terça-feira (20). Para os profissionais, a medida é uma retaliação por participarem dos movimentos grevistas contra atrasos salariais na unidade. A última paralisação do Basileu França foi deflagrada no dia 29 de outubro. Oficialmente, a paralisação terminou no dia 9 deste mês mediante a promessa de regularização das pendências na remuneração dos tr...