Cidades Professores do Basileu França anunciam manifestação para a próxima terça-feira (4) Segundo os servidores, o Estado não cumpriu o acordo feito no início deste mês, de manter o quadro de funcionários e quitar os salários atrasados

Servidores do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itego) Basileu França organizam uma manifestação para a próxima terça-feira (4) por atrasos nos salários e também pelo retorno imediato de colegas que foram demitidos em função da greve encerrada no último dia 8, além da manutenção do quadro de alunos. No dia 8 de novembro foi feito um acordo para que não houvessem ...