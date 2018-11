Cidades Professores do Basileu França anunciam fim da greve Acordo entre o governo e o Sintego garante o pagamento de salários dos profissionais até esta sexta (9)

Os professores do Instituto Tecnológico de Goiás (Itego) em Artes Basileu França, em greve desde 29 de outubro, anunciaram que retomarão as atividades nesta sexta-feira (9). Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), a decisão foi tomada diante da promessa do governo de Goiás de repassar até amanhã para a organização social Centro de Gestão e...