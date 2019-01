Vida Urbana Professores de Goiás permanecem sem salário e agora sem auxílio-alimentação Lei que estabelecia pagamento do benefício para professores e servidores da pasta venceu no último dia 31 e nova proposta ainda não foi aprovada na Alego

O atraso do pagamento do salário de dezembro não é a única situação enfrentada pelos professores da rede estadual de ensino em Goiás, no que se refere à remuneração. O auxílio-alimentação, benefício no valor de 500 reais e conquistado a duras penas, após reivindicações, paralisações e negociações com o governo do Estado, teve a concessão cancelada a partir do fim do ano p...