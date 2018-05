Cidades Professores de 89 municípios de Goiás recebem menos que o piso Dez anos após lei federal estabelecer salário mínimo, ainda há Prefeituras que descumprem a determinação. Valor atual é de R$ 2.455,35, o equivalente a R$ 15,35 por hora

Há dez anos o governo federal sancionou a Lei nº 11.738 de 2008 que estabelece um piso para os profissionais do magistério, mas mesmo depois de todo esse tempo 89 municípios goianos (36,17% das cidades do Estado) ainda não pagam aos professores o salário inicial para a carreira previsto anualmente. A reportagem do POPULAR fez levantamento ao longo de três meses em todos os...