Cidades Professores dão dicas para o segundo dia de prova do Enem O POPULAR faz a correção da prova do Enem ao vivo no site e no Facebook do jornal, a partir das 18h de domingo (11)

Neste domingo (4), estudantes de todo o país farão as provas de ciências da natureza e matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A Agência Brasil conversou com professores que deram dicas de como se sair bem no exame. Segundo eles, é importante não desistir, mesmo que não tenha ido muito bem no primeiro dia de prova. “Não dá para abrir mão do ...