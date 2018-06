Cidades Professora desaparece após sair de casa para buscar roupa comprada pela internet Uma prima contou que ela está acostumada com grupos de "desapego"

Uma mulher desapareceu no último sábado (23), após sair de casa para fechar uma compra negociada por um grupo do Facebook. A professora Tamires Cristina Costa Bandeira, de 27 anos, mora no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro. As informações são do Jornal Extra. Ela saiu de casa às 7h30 para fazer um exame de sangue e, depois, encontraria com a pessoa que lhe venderi...