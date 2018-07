Cidades Professora da UFG lidera estudo de fóssil Dente de mamífero de 3,5 milímetros foi localizado na zona rural do Estado de São Paulo. Animal que media cerca de 50 cm de comprimento viveu há 87 milhões de anos

Um pequeno fóssil de um dente, de apenas 3,5 milímetros, encontrado por acaso em uma fazenda de General Osório, região Oeste de São Paulo, levou à descoberta do mamífero mais antigo do Brasil. Batizado de Brasilestes stardusti, em homenagem a uma música do cantor David Bowie, a criatura vivia em uma região desértica e foi contemporânea aos gigantes dinossauros. Na liderança da...