Cidades Professor que mandou mensagem pelo WhatsApp convidando aluno para 'dormirem de conchinha' é afastado Docente da rede pública de Santa Catarina confessou trocas de fotografias e ter dormido com menor de idade em sua casa

O Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a suspensão de 30 dias a um professor da rede estadual na cidade de Taió (SC), aplicada por processo administrativo disciplinar, como reprimenda pela prática de assédio sexual a um de seus alunos menor de idade. As informações foram divulgadas no site do TJ de Santa Catarina - ...