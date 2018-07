Cidades Professor da UFG em Jataí é demitido após denúncia de assédio Demissão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (12). Docente foi denunciado pelo Ministério Público Federal após investigação de denúncia de estudante

Denunciado por assédio sexual, o professor Rogério Elias Rabelo foi demitido nesta quarta-feira (12), pela Universidade Federal de Goiás (UFG). O desligamento foi publicado nesta data no Diário Oficial da União, segundo a portaria nº 3.729. O docente era lotado Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias da Regional Jataí, localizada no município do Sudoeste do E...