Cidades Professor agride adolescente após desentendimento da filha no condomínio, em Goiânia A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) está investigando o caso como agressão corporal leve e injúria

Um professor foi flagrado agredindo um adolescente de 16 anos dentro de um condomínio, em Goiânia. As agressões teriam acontecido após um desentendimento entre os jovens envolvendo a filha do homem. O agressor foi identificado como Emerson de Souza Campos e deve ser ouvido pela polícia nos próximos dias. O adolescente contou à TV Anhanguera que estava jogando com...