Cidades Professor é exonerado por formular questão homofóbica em prova de medicina da UniRV Em nota divulgada no site da UniRV, a instituição informa o desligamento do docente e repudia a atitude dele

A Universidade de Rio Verde (UniRV), no sudoeste de Goiás, exonerou nesta quarta-feira (27) o professor denunciado por aplicar uma questão com teor homofóbico em uma prova para alunos do curso de medicina. O professor, que não teve o nome divulgado, teria formulado um enunciado que dizia que um paciente com abscesso na nádega "e seu noivo serelepe, ao ver aquele quadro...