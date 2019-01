Vida Urbana Produtor rural aprova posse de arma, mas pede mais medidas para reduzir crimes no campo Entidades elogiam mudança na lei e pedem outras ações para aumentar a segurança nas propriedades rurais

Entre produtores rurais, é consenso a aprovação ao decreto do presidente Jair Bolsonaro que facilitou a posse à arma de fogo, mas eles também concordam que é preciso adotar outras medidas, mais severas, para reduzir a insegurança no campo, apontada hoje como uma das principais dificuldades do setor. Favorável ao decreto, o presidente da Sociedade Rural Brasileira ...