Cidades Procuram-se 202 profissionais para o Mais Médicos em Goiás Edital para substituir cubanos no programa Mais Médicos abre 8.517 vagas em todo o País. Em Goiás, 95 municípios e um distrito sanitário indígena terão reposição ou até aumento no número de servidores. Formosa ficou de fora do chamamento

O Ministério da Saúde procura 202 médicos brasileiros formados aqui no País ou com diplomas de instituições estrangeiras revalidados interessados em substituir os médicos cubanos que deixarão seus postos do programa Mais Médicos em 95 municípios goianos e um distrito sanitário especial indígena (DSEI). Ao todo, no Brasil, são 8.517 vagas abertas para 2.824 cidades e 34 DS...